السعودية اليوم / صحة جازان تنفذ مبادرات مجتمعية للتوعية والتثقيف



جيزان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

واصلت صحة جازان تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية في مواقع حيوية في الواجهة البحرية في كورنيش جازان الشمالي، والأسواق التجارية، بهدف التوعية بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الإحترازية ضمن حملة "نعود بحذر" والعمل على إيصال عدد من الرسائل من أهمها لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فايروس

// انتهى //

10:34ت م

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جيزان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسواصلت صحة جازان تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية في مواقع حيوية في الواجهة البحرية في كورنيش جازان الشمالي، والأسواق التجارية، بهدف التوعية بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الإحترازية ضمن حملة "نعود بحذر" والعمل على إيصال عدد من الرسائل من أهمها لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فايروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .// انتهى //10:34ت م0027

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