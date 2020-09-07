السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 90802 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان بأنها سجلت 1016 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 71642 حالة .

// انتهى //

10:21ت م

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نيودلهي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 90802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و204 آلاف و613 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان بأنها سجلت 1016 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 71642 حالة .// انتهى //10:21ت م0022

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