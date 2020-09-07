السعودية اليوم / بلدية العزيزية بمكة تُزيل المباسط العشوائية بمُخطط النسيم



مكة المكرمة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

أزالت بلدية العزيزية بالعاصمة المقدسة المباسط العشوائية المُخالفة في مخطط النسيم بمكة المكرمة وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أنهُ تم إزالة المباسط العشوائية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مشيراً إلى رفع أكثر من 4 أطنان من مُخلَّفات المباسط العشوائية ومصادرة وإتلاف الأدوات المستخدمة في تحضير الشاي والقهوة، وتنظيف محيط المنطقة من المُخلَّفات، لافتاً الى أنَّ الجولات مستمرة على مدار الساعة في جميع الأحياء والمُخططات السكنية الواقعة في نطاق البلدية.

وأكَّد "المالكي" على متابعة الظواهر السلبية ومُخالفات البيع الغير نظامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

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10:21ت م

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