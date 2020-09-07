شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم " الاثنين " من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

Advertisements وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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