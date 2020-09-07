السعودية | المرور: شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرور: شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:02 صباحًا, 7 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض أوضح المرور السعودي إمكانية نقل ملكية المركبة مع وجود مخالفات على المالك، لكن بشرطين. وذكر المرور، عبر حسابه على تويتر، ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أن «وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري». ووجه أحد المواطنين استفسارًا مفاده أنه يرغب في بيع سيارته رغم وجود مخالفات عليه.. فهل يجب عليه سدادها أولًا أم لا؟

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