شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على مكة تستمر حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف ، والعاصمة المقدسة والكامل ، وخليص ، وميسان , والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.