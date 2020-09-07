2020-09-07

خالد النمر محذرًا: لا تدخن واحصل على كفايتك من النوم

متابعات الخليج 365 – الرياض

وجه الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حزمة من النصائح للشباب الذين يداومون على عملين فأكثر.

Advertisements

ودعا الدكتور النمر الشباب من هذه الفئة إلى أخذ الكفاية من النوم واختيار أنواع من الأكل الصحي وتجنب التدخين وعدم الإكثار من القهوة والتزام الرياضة ومتابعة الضغط والكولسترول.

وقال في تغريدة له على “تويتر”: للشباب الذين يعملون في وظيفتين فأكثر:

خذ كفايتك من النوم.

اجعل أكلك صحياً.

لا تدخن.

لا تكثر من القهوة.

لا تترك الرياضة أبدًا.

راقب ضغطك وكولسترولك.

وتعليقًا على تغريدة الدكتور النمر تباينت تفاعلات المتابعين بين الذين أعربوا عن إشفاقهم على مثل هؤلاء، وبين من يطالبهم بأن يمنحوا أنفسهم الفرصة الكافية للراحة والاسترخاء مقترحين بعض الحلول.

وقال المغرد “مذهل “: “ركز على وظيفة واحدة ولا تجمع بين وظيفتين نفسك تحتاج راحة رياضة هدوء بال وإذا حدتك الظروف اشتغل عن طريق البيع عن بعد كموقع إنستجرام أو حراج ويرزق الله وأنت ببيتك”.



شارك الخبر







