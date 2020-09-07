السعودية | سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:31 صباحًا, 7 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

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