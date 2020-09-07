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الحصيني يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق بدءاً من الغد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار على عدة مناطق بدءاً من يوم غد الثلاثاء.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد فيما بعد إلى أجزاء من شمال المملكة والوسطى والشرقية.
وأشار عبدالعزيز الحصيني، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر مصحوبة بحبات برد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.
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