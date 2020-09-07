، اليابان.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات "تسونامي"

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة مقاطعة "إيباراكي" الواقعة شمالي شرق العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية: إن الزلزال الذي وقع عند الساعة الـ06:34 بالتوقيت المحلي (00:34 بتوقيت موسكو) كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" (جزيرة هونشو)، وعلى عمق 20 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي) جراء الزلزال.زلزال