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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 08:20 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.
، المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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