شاهد.. الحوار الذي دار بين تركي آل الشيخ و" أم الأيتام " بعد صلاة الفجر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صاحبة البسطة أم محمد المشهورة بأم الأيتام في حائل عن الحوار الذي دار بينها وبين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بعد صلاة الفجر.
وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها على نطاق واسع عن إطعام شاب جائع وأحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
وقالت أم محمد خلال حوارها في برنامج " الراصد ":" كلمني تركي آل الشيخ بعد صلاة الفجر وقال لي بعد ما سمعت المقطع المتداول عن إطعام شاب جائع لوجه الله " طيرتي النوم من عيني ".
وأضافت أم محمد:" صوت آل الشيخ عيد لوجه الله و ما توقعت إنه يكلمني بيوم من الأيام وتبرع لي بمطعم ووعدني بتسديد دينى "، مشيرة:" عندي ٣ أولاد وبنت ".
ومن جهته، تحدث مصور مقطع أم الأيتام عن سبب التصوير، قائلا:" أم محمد كانت لا ترد أي شخص يأتي إليها و تستاهل كل خير لأنها تمثل المرأة العربية التي تستحق أن تظهر للعالم بسبب إنسانيتها وطيبتها ".
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