صورة ساحرة لطالب بجازان يتلقى الدراسة عن بُعد على الجبال

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أثارت صورة نشرھا أحد المصورين إعجاب الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لطالب بالمرحلة الابتدائية يجلس أمام جهاز “لاب توب” لتلقي الدراسة عن بُعد على جبال هروب بجازان. Advertisements ونشر المصور حسن الهروبي، صورة ساحرة للطالب وهو يرتدي الزي الجازني ويجلس في الهواء الطلق على الجبال أمام جهاز “اللاب توب” الخاص به. أثارت صورة نشرھا أحد المصورين إعجاب الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لطالب بالمرحلة الابتدائية يجلس أمام جهاز “لاب توب” لتلقي الدراسة عن بُعد على جبال هروب بجازان. ونشر المصور حسن الهروبي، صورة ساحرة للطالب وهو يرتدي الزي الجازني ويجلس في الهواء الطلق على الجبال أمام جهاز “اللاب توب” الخاص به.





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