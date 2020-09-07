أمريكا تعلن أول اتفاق بين الإمارات وإسرائيل ضد إيران

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، أن “الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط عبر “اتفاقية أبراهام للتطبيع الكامل بينهما”.

وقال بومبيو، في حوار تلفزيوني عبر قناة “FOX News” نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه: “لقد كان الاستماع إلى الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لحظة تاريخية”

وأضاف بومبيو، قائلا إن “الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير”، مردفا: “لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط”.

