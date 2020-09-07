العمولات والفوائد أبرز مخاطر البطاقات الائتمانية

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حذرت جمعية حماية المستهلك من مخاطر البطاقات الائتمانية، والتي تعتبر أداة مالية تُشجع على الاستهلاك.

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وقالت حماية المستهلك عبر حسابها بموقع تويتر: إن القروض الائتمانية في العام الماضي بلغت 19 مليار ريال، وذلك لارتفاع نسبة العمولات والفوائد المرتبطة بها، وإضافة رسوم في حال تأخير السداد والتي قد توقع المستهلك في أزمة مالية.

وشددت الجمعية على المستهلكين في حال استخراج البطاقات الائتمانية من الواجب فهم شروط استخدام البطاقة والتعامل معها، بالإضافة إلى الالتزام بتواريخ سداد المبالغ المستحقة ومعرفة إجراءات البنوك في حالة التعثر في السداد.

وتسعى الجمعية إلى مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، واستقبال شكاوى المستهلكين المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها.

