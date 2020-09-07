خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، اتصالاً هاتفياً برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

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وتم خلال الاتصال بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض أبرز السياسات التي اتفق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

