احبط محاولة إرهابية جديدة للميليشيات

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت، صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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