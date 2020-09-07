أبشر يجدد التذكير بشرطين لتسجيل المواطنين والمقيمين بمنصته

تقديم الخدمات للجميع
جدَّدت منصة «أبشر» تذكير المستفيدين من خدماتها بشرطين للتسجيل لديها، حيت تشمل المواطنين والمقيمين.
وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التسجيل لديها يمكن إتمامه للمواطنين بعد حصولهم على الهوية الوطنية، وكذلك للمقيمين بعد حصولهم على إقامة مستقلة.
وتقدم منصة «أبشر» الخدمات كافة في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
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