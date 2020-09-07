بالفيديو.. استسلام الحوثيين بإحدى جبهات القتال في الجوف ومصرع قائدهم

بالفيديو.. استسلام الحوثيين بإحدى جبهات القتال في الجوفومصرع قائدهم

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أظهر مقطع فيديو لحظات استسلام مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الصبايغ شرق محافظة الجوف، شمالي اليمن.



ويظهر المقطع الذي نشره مركز سبأ الإعلامي، الاثنين، مجاميع من مقاتلي الميليشيات الحوثية وهم يسلمون انفسهم على وقع تقدمات الجيش اليمني، مسنودا بالمقاومة والقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات الجوف.

وحسب المركز، فإن 27 مسلحاً حوثياً سلموا انفسهم، بعد فرض الحصار عليهم في جبهة الصبايغ، كما سقط أكثر من 20 عنصرا حوثياً قتلى في ذات الجبهة.

كما يظهر الفيديو بعض الجرحى الحوثيين وأفراد الجيش الوطني يقومون باسعافهم.

وأكدت مصادر ميدانية، ان قائد ميليشيا الحوثي في جبهة الصبايغ، المدعو طارق حسن المعوضي المكنى بـ"أبو المسيرة"، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في المعارك التي دارت بالجبهة.

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ويعد المعوضي من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي، واحد المقربين من رئيس ما تسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.

وأشارت المصادر إلى ان ميليشيا الحوثي تعرضت لخسائر فادحة في صفوفها على يد قوات الجيش والقبائل وبغارات التحالف.

وكان القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أعلن تطهير جبال "الصبايغ" وعدد من المواقع المحيطة بها، وقطع خطوط إمدادات الميليشيات الحوثية.

وأكد الوائلي، أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية وتدمير 3 عربات و7 أطقم وآليات قتالية بغارات مقاتلات التحالف، مشيراً إلى أن الانتصارات في جبهات الجوف ستتوالى خلال الساعات والأيام القادمة.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استعادت مناطق مهمة من قبضة الحوثيين، أبرزها "جبل عرفان، قرن الكدادي، وجبل الصبايغ" وتطبق حصارا شبه كلي على مواقع الحوثيين في "النضود والعلم" واستمرار المعارك مع تقدم القوات باتجاه "بئـر المزاريق" شمال شرق مدينة الحزم مركز المحافظة.