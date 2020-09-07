شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على مكة والمدينة بدءًا من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، بأنه بدءا من غد الثلاثاء، ستشهد عدة مناطق حالة ممطرة.

وأوضح الحصيني أن تلك المناطق هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد فيما بعد إلى أجزاء من شمال المملكة والوسطى والشرقية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر مصحوبة بحبات برد.