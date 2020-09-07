خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، بحثا خلاله أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وأعرب خادم الحرمين، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، وأكد حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

وأكد الملك مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.