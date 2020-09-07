بالفيديو.. شاحنة تسير عكس الاتجاه في الأحساء و«المرور» يطيح بقائدها

ألقى رجال المرور، القبض على قائد شاحنة تعمَّد السير عكس الاتجاه على أحد الطرق بحي الغسانية في الأحساء، وذلك بالمخالفة لضوابط النظامية للسير على الطرق.

وتفاعل «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مع شكوى تلقاها من أحد قائدي المركبات، قال فيها: «صادف اليوم مروري في حي الغسانية شاحنة لمقاول نظافة التابع لأمانة الأحساء وهو يسير بعكس اتجاه السير معرضًا الآخرين للخطر يرجى من إدارة المرور وأمانة الأحساء اتخاذ اللازم»، ورد «المرور» قائلا: «نفيدكم بأنه تم القبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».