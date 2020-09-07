السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو



موسكو 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة مقاطعة "إيباراكي" الواقعة شمالي شرق العاصمة اليابانية طوكيو اليوم​​​.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي وقع عند الساعة الـ06.34 بالتوقيت المحلي (00.34 بتوقيت موسكو ) كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" ( جزيرة هونشو)، وعلى عمق 20 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة ( تسونامي ) جراء الزلزال.

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04:06ت م

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