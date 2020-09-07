شكرا لمتابعة خبر عن دراج جدة للسيدات: " نسعى لأن يكون في كل بيت دراجة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت كل من أشواق الحازمي ونسرين حكيم، مؤسستا فريق " دراج جدة للسيدات " أن هدفهم هو أت يكون في كل بيت دراجة، وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات.

ويشهد الفريق الذي أنشئ عام 2018 إقبالاً كبيرًا من السيدات بعد انضمام أكثر من 400 سيدة.

وأوضحتا أن للفريق برنامج تدريبي مرتين أسبوعيًا يتم قطع مسافات 30 كلم و20 كلم، وبرنامج شهري بقطع مسافة 50 كلم.