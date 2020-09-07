شكرا لمتابعة خبر عن صورة تخطف الأنظار لطالب بالزي الجبلي أثناء الدراسة عن بعد بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق المصور حسن الهروبي صورة لطالب بالمرحلة الابتدائية، أثناء دراسته عن بعد في جبال هروب شرق جازان. وثق المصور حسن الهروبي صورة لطالب بالمرحلة الابتدائية، أثناء دراسته عن بعد في جبال هروب شرق جازان. وظهر الطالب مرتديًا الزي الجبلي الجازاني، جالسًا أمام " اللاب توب " تحيط به الطبيعة الخلابة. Advertisements وخطفت صورة الطفل الجالس مستمعًا لدروسه الأنظار، حيث لاقت تداولا واسعًا.

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