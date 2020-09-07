ما هي متطلبات إسقاط اللوحات من النظام؟.. المرور السعودي يوضح

كشف الحساب الرسمي للمرور السعودي، عن الإجراءات الواجب اتباعها، عند الرغبة في إسقاط اللوحات من النظام.

وأوضح المرور السعودي أن أولى الإجراءات، هي تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية.

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وأضاف المرور السعودي، أنه يجب احضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

ووجه أحد المتابعين، تساؤلاّ جاء فيه: «أبغى أعرف ايش الطلبات لإسقاط اللوحات من النظام عشان اخذ موعد وانا جاهز ان شاء الله».

ورد حساب المرور السعودي على هذا الاستفسار بقوله: «‎تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من سجلاتك».