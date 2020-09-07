هل يتم احتساب ضريبة على المقيم حال تلقيه العلاج بمستشفى خاص؟.. «الزكاة والدخل» تجيب

الدولة تتحملها عن المواطنين..
ذكر الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل على تويتر، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة.
وجاء ذلك رداً على استفسار من احدى المتابعات قالت فيه: «هل تحسب الضريبة على الخادمة في مستشفي خاص؟».
فأوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأن المقيمين يتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.
وقال حساب العناية بالعملاء: «عزيزتي نورة، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة، أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.. نسعد بخدمتك».
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