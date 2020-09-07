30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكة



أطلقت وزارة التعليم مبادرة التعلم مدى الحياة ممثلة في ( مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة ) وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 كأحد البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية لتأهيل الكوادر السعودية بما يتناسب مع المتطلبات القادمة ، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح للمتعلم الاستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم وأوضح قائد مركز تاحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة الدكتور حسن الشريف أن المبادرة الوطنية “برامج مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة” تستهدف أفراد المجتمع في مختلف الفئات العمرية وهي فرصة للتعلم وتطوير المهارات المهنية والعملية والثقافية والاجتماعية ، والعمل على إكساب أفراد المجتمع اهتمامات متنوعة ، وأدوات تجعل الفرد قادر على التكيف والاستفادة من التطورات المتسارعة للمعلومات بما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله . واضاف الدكتور الشريف بأن مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة تابع لوزارة التعليم وحاصل على المركز الأول على مستوى وزارة التعليم في الدورات التدريبية لهذا العام ، وقدم مايقارب 40 دورة تدريبية خلال الأربعة الأشهر الماضية ومازال مستمرا في تقديم الدورات التدريبية. كما قدم المركز ما يقارب 120ساعة تدريبية متنوعة ، وقام بتدريب أكثر من 30 ألف متدرب ، وشارك في التدريب صحفيون من عدة صحف محلية وأعضاء هيئة تدريس من عدة جامعات بالمملكة ومسؤولون من مختلف الوزارات ، بالإضافة الى مشاركة لاعبين سابقين ومدربين معتمدين.

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