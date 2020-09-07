السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 762 حالة وفاة



كانبيرا 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز اليوم عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26279 إصابة تعافى منها 22462 شخصا.

// انتهى //

03:50ت م

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كانبيرا 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز اليوم عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الحالات تسجله الولاية منذ أكثر من شهرين، بالإضافة إلى تسع حالات وفاة جديدة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 675 وفي أستراليا إلى 762 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26279 إصابة تعافى منها 22462 شخصا.// انتهى //03:50ت م0240

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