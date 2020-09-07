السعودية اليوم / الحكومة المغربية تقرر فرض حجر صحي على مدينة الدار البيضاء طيلة 14 يوما



الرباط 18 محرم 1442 هـ موافق 06 سبتمبر 2020 م واس

قررت الحكومة المغربية فرض حجر صحي على مدينة الدار البيضاء،( أكبر مدينة مغربية ) طيلة 14 يوما، وذلك ابتداء من زوال يوم غد الاثنين، من خلال إغلاق جميع منافذ المدينة، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنه تقرر أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء المدينة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل فقط للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

//انتهى//

03:06ت م

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الرباط 18 محرم 1442 هـ موافق 06 سبتمبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية فرض حجر صحي على مدينة الدار البيضاء،( أكبر مدينة مغربية ) طيلة 14 يوما، وذلك ابتداء من زوال يوم غد الاثنين، من خلال إغلاق جميع منافذ المدينة، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنه تقرر أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا ، الذي انتشر بشكل كثيف في أحياء المدينة، ومن ضمنها إغلاق الأسواق على الساعة الثالثة زوالا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.وأضاف البيان أنه سيتم أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء المدينة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل فقط للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.//انتهى//03:06ت م0238

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