السعودية اليوم / (اعتدال) يطلق خدمة (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا



الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية

وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية (دولة المقر)، إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).

ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني : https://etidal.org/research-collaboration-ar بداية من اليوم ، حيث تشمل إجراءات التقديم، قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.

يذكر أن (اعتدال) أطلق بداية من العام 2020م عدة مبادرات ومشاريع من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني، والقائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرّفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.

// انتهى //

23:44ت م

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الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية (دولة المقر)، إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني : https://etidal.org/research-collaboration-ar بداية من اليوم ، حيث تشمل إجراءات التقديم، قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.يذكر أن (اعتدال) أطلق بداية من العام 2020م عدة مبادرات ومشاريع من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني، والقائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرّفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.// انتهى //23:44ت م0228

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.