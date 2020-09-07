شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف محاضرة «عن بعد» بجامعة طيبة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

قدّم 2194 عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة 15933 محاضرة عبر نظام التعليم الإلكتروني -عن بعد- خلال الأسبوع الماضي، استفاد منها 55607 طلاب وطالبات، يدرسون في مختلف كليات الجامعة وفروعها بالمحافظات. وأظهرت إحصائية أعدّتها عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة انتظام العملية التعليمية في 13651 شعبة دراسية خلال العام الجامعي الجديد، فيما تم التعامل مع 640 حالة دعم فني قدمها الدارسون، إضافة إلى 216 بلاغا هاتفيا مماثلا، في حين أكملت الوحدات والإدارات المعنية تجهيز المعامل واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لحضور طلاب التخصصات العملية، وتفعيل وسائل التواصل الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني الطلاب والطالبات والكادر التعليمي، والتواصل مع الطلبة المستجدين، وكل ما يدعم سير وانتظام العملية التعليمية.

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