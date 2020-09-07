شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف جلسة «افتراضية» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، شملت دورة ممارس التعلم الإلكتروني لـ 272 عضو هيئة تدريس، وكذلك استخدام نظام الفصول الافتراضية ultra واستفاد منها 25 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى دورة تهيئة المقرر والطلاب لبدء التدريس الإلكتروني لـ 497 عضو هيئة تدريس، و119 عضو هيئة تدريس أيضًا في دورة effective use of blackboard، إضافة إلى 10 دورات للمستجدين استفاد منها 4448 طالبًا وطالبة.
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