شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف جلسة «افتراضية» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، أكثر من 13 ألف جلسة افتراضية إضافة إلى تسجيل 2480 عضو هيئة تدريس، و54196 طالبًا وطالبة، فيما تم تسجيل 14569 شعبة دراسية إلكترونية خلال الأسبوع الأول للعام الجامعي 1442.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، شملت دورة ممارس التعلم الإلكتروني لـ 272 عضو هيئة تدريس، وكذلك استخدام نظام الفصول الافتراضية ultra واستفاد منها 25 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى دورة تهيئة المقرر والطلاب لبدء التدريس الإلكتروني لـ 497 عضو هيئة تدريس، و119 عضو هيئة تدريس أيضًا في دورة effective use of blackboard، إضافة إلى 10 دورات للمستجدين استفاد منها 4448 طالبًا وطالبة.