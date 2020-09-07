شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عيادة «تطمن» على مدى 24 ساعة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة من خلال عيادات «تطمن» في مختلف أنحاء المحافظة، تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تشمل تقديم الخدمة الصحية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة، من خلال استقباله في المستشفيات التي توجد بها هذه العيادات أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد مسبق. وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كبارا وأطفالا، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة، وتشمل مواقع عيادات «تطمن» مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام. في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث، إضافة إلى أنه يتم معرفة خطوات مواقع العيادات عبر تطبيق «موعد»، واختيار حجز موعد، واختيار المركز الصحي، من أعلى الشاشة والضغط على أيقونة «جميع العيادات» لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة «تطمن» في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة. وهيأت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركزين للفحص الموسع لفيروس كورونا عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 10 آلاف زائر يوميا على مدار 24 ساعة.

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