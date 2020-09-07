شكرا لقرائتكم خبر عن 2442 سلة غذائية لنازحي قرى حجة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول 2442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14652 فردا. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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