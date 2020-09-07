شكرا لقرائتكم خبر عن 10 منح بحثية بـ 1.5 مليون ريال في جامعة القصيم والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة عدة مجالات حيوية في مقدمتها مجال الطرق والنقل، ومجال المياه والبيئة، ومجال الإنتاج الحيواني ومجال وقاية النبات، ويقوم على تنفيذ المشاريع قسم الهندسة المدنية وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطب البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.
وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة د. منصور الشريدة، أن المنح تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق منطقة القصيم، وفاعلية إعادة تدوير الأسفلت في رصف الطرق، والمياه والبيئة طرق كشف التسريبات في شبكات إمدادات المياه وإستراتيجيات الحد منها، وكذلك التسرب في خزانات المياه الإستراتيجية، وكذلك إدارة حماة الغسيل العكسي من خلال تطوير مواد ماصة جديدة لمعالجة المياه، إضافة إلى بحث عن التقنية الخضراء لاستغلال رجيع محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم، وتقليل التلوث البيئي الناجم عن عنابر الدواجن باستخدام تقنيات حديثة.
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