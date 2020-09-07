شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لمتضرري سيول «سنار» السودانية والان نبدء بالتفاصيل
وكان المركز قد بادر لتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة تزن 90 طنًا للمتضررين من السيول في جمهورية السودان الشقيقة تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1.800 بطانية و16 طنًا من السلال الغذائية و40 طنا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31.980 فردًا.
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