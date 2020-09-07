شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي والان نبدء بالتفاصيل

أطلق المجلس الصحي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز برنامج تأهيل وتدريب فنيي ترميز طبي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية «فيزياء، كيمياء، أحياء»، وكذلك المؤهلون من «الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة»، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص في مجال وظيفي جديد عالي المستوى.

وأكد أمين عام المجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي، أن تنفيذ برنامج الترميز الطبي يأتي في إطار الجهود المشتركة بين «هدف» والمجلس، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، فيما أوضح مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية م. هاشم أبو بكر، أن المرحلة الأولى تدعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين، الأول دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ «400» من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية «فيزياء، كيمياء، أحياء»، من خلال برنامج تدريبي مدته 12 شهرا ينفذ على مرحلتين، الأولى: تدريب نظري لمدة 9 أشهر لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة والمرخصة، والثانية: تدريب عملي لمدة 3 أشهر داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.

ويدعم المسار الثاني، تنفيذ برنامج تدريبي لـ «100» من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، عبر برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة، ويتبعه توظيف مجتازي فترة التدريب بعد اعتماد إنهائهم متطلبات البرنامج من المجلس الصحي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية.