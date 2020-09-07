شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق هوية ديوان المحاسبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. العنقري أن تدشين الهوية يتزامن مع صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان، وإقرار مُسماه الجديد، وبيّن أن التدشين تضمّن إطلاق الشعار الجديد للديوان، والذي يرمز إلى «التكامل»، مؤكدا عزم الديوان على تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة، تحقيقا للصالح العام.
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