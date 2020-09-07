اخبار السعوديه

إطلاق هوية ديوان المحاسبة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق هوية ديوان المحاسبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري أمس، الهوية الجديدة للديوان، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود بمقر الديوان في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجهات الحكومية «عن بُعد».

وأوضح د. العنقري أن تدشين الهوية يتزامن مع صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان، وإقرار مُسماه الجديد، وبيّن أن التدشين تضمّن إطلاق الشعار الجديد للديوان، والذي يرمز إلى «التكامل»، مؤكدا عزم الديوان على تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة، تحقيقا للصالح العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق هوية ديوان المحاسبة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا