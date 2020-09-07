شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق هوية ديوان المحاسبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري أمس، الهوية الجديدة للديوان، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود بمقر الديوان في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجهات الحكومية «عن بُعد».

وأوضح د. العنقري أن تدشين الهوية يتزامن مع صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان، وإقرار مُسماه الجديد، وبيّن أن التدشين تضمّن إطلاق الشعار الجديد للديوان، والذي يرمز إلى «التكامل»، مؤكدا عزم الديوان على تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة، تحقيقا للصالح العام.