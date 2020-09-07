شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف جهاز حاسوب للطلاب ذوي الدخل المحدود والان نبدء بالتفاصيل

أشرفت إمارة منطقة مكة المكرمة على تأمين 70 ألف جهاز حاسوب وشرائح إنترنت لطلاب وطالبات في محافظات وقرى وهجر المنطقة، وذلك استجابة للحملة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة «تعلم عن بعد»، الإثنين الماضي، في حفل إطلاق الموسم الخامس لملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي».

وتفاعلت عدة جهات حكومية وخاصة مع الحملة، وتكونت لجنة تحت إشراف إمارة المنطقة، وفريق عمل، لتحديد احتياجات الطلاب والطالبات في المحافظات والقرى والهجر.