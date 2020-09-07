شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات طرق بـ 800 مليون ريال في القصيم والان نبدء بالتفاصيل
وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع طريق الملك عبدالله بطول تجاوز 2 كيلو متر بقيمة 464 مليون ريال، ومشروع طريق الأمير نايف بطول 21 كيلو مترا بتكلفة 98 مليون ريال، واستمع سموه من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم م. محمد الحميدي الشمري لشرح عن تفاصيل المشروعين.
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