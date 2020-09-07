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افتتاح مشروعات طرق بـ 800 مليون ريال في القصيم

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات طرق بـ 800 مليون ريال في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

افتتح الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، بحضور وزير النقل م. صالح الجاسر، إلكترونيا، طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس/ دخنة بمحافظة الرس، التي تأتي ضمن مشاريع وزارة النقل بمنطقة القصيم، بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال.

وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع طريق الملك عبدالله بطول تجاوز 2 كيلو متر بقيمة 464 مليون ريال، ومشروع طريق الأمير نايف بطول 21 كيلو مترا بتكلفة 98 مليون ريال، واستمع سموه من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم م. محمد الحميدي الشمري لشرح عن تفاصيل المشروعين.

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