شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل عيادات عيون بـ 5 مستشفيات طرفية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

انتهت «صحة الرياض»، خلال الربع الأول من 2020، من إعادة تجهيز وتشغيل عيادات عيون في 5 مستشفيات طرفية «سعة أقل من 100 سرير»، إضافة إلى استكمال العيادات في 18 مستشفى بهدف تلبية حاجة المرضى والمراجعين، وذلك بإشراف أطباء استشاريين سعوديين مما يوفر على سكان المحافظات تكبد عناء السفر للعاصمة.

وبين فرع الوزارة في الرياض أنه جرى، خلال تلك الفترة، افتتاح أول عيادة لتشخيص وعلاج الجلوكوما بمستشفى حريملاء العام، والتركيز على الماء الأبيض والعمليات الروتينية وعمليات اليوم الواحد وفحص وعلاج الجلوكوما، وإجراء 21 عملية ماء أبيض ناجحة خلال شهر.

وأشارت إلى التوسع في قسمي العيون في كل من مستشفى الملك خالد في الخرج ومستشفى الملك خالد في المجمعة بهدف زيادة الإنتاجية، كما تم خفض قوائم انتظار العمليات من خلال تحويل المرضى من المجمعة إلى مستشفى شقراء وحريملاء.