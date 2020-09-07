شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات نجران وفق جدولها الزمني والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الجولة الوقوف على أعمال مشروع مرافق الأمانة بحي الفهد، ومشروع حدائق حي المخيم، ومشروع تأهيل وتطوير طريق الملك سلمان، ومشروع منتزه الصفا، ومشروع الحديقة الضوئية بمنتزه الملك فهد بغابة سقام، وأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالحوض التجميعي بمنتزه الملك فهد.
وحث أمين منطقة نجران المقاولين المنفذين لتلك المشروعات التي تنفذها الأمانة على الالتزام ببرامج التنفيذ، وعدم التأخير في تنفيذ أي مشروع، مشددًا على ضرورة تحسين مستوى السلامة أثناء العمل وإنجاز جميع المشروعات في أوقاتها وعدم التأخير، ومؤكدًا حرص الأمانة على أن تسير المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا وفقًا لبرامجها الزمنية المحددة.
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