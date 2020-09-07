شكرا لقرائتكم خبر عن 895 متعافيا من كورونا.. و6 % انخفاضا في الحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 895 حالة شفاء إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 226737 حالة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه جرى تسجيل 756 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 320866 حالة، من بينها 19870 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمها «مطمئنة»، منها 1457 حالة حرجة.

وبينت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 4081 حالة، بإضافة 32 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5 %، بينما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5406136 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 41665 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ«الصحة» محمد العبدالعالي،، أن المملكة سجلت خلال 10 أيام متتالية إصابات أقل من 1000، مؤكدا تراجع الحالات الحرجة بنسبة 6%.

وأضاف أن الـ3 أشهر الماضية، شهدت تراجعا في أعداد المصابين بالفيروس، بنسبة 80%، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وتابع «العبدالعالي» إن أكثر من 85% من الحالات التي تُرصَد من البالغين وتحديدًا في فئة الشباب، ونسبة الفرق بين الذكور والإناث محدودة، مشيراً إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

Advertisements

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علي المطيري، خلال المؤتمر الصحفي، أن البنية الرقمية التحية أثبتت فعاليتها خلال فترة ذروة الجائحة، قبل أشهر قليلة، مشيرا إلى تمديد فترة إتاحة الترددات الإضافية بنسبة 50% في النطاقين «700 و800» ميجاهيرتز لرفع كفاءة وفعالية أداء الشبكة خلال هذه الفترة.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع «الاتصالات» و«التعليم» وهيئة الاتصالات مبادرة العطاء الرقمي «كلنا عطاء» لإنجاح العملية التعليمية عن بعد بشراكات مميزة مع 30 منشأة تجارية كبرى.

وأضاف: إن المبادرة قدمت خصومات على الأجهزة التقنية وباقات الاتصال للطلاب والطالبات وصلت إلى 50%، وشملت أكثر من مليون و400 ألف جهاز: «لاب توب، تابلت، جهاز مكتبي، ماسح ضوئي، طابعة» وغيرها.

وأكد أن جميع الأجهزة التي يتم شراؤها عبر هذه المبادرة وغيرها ينطبق عليها شروط ضمان المنتج بمدة لا تقل عن سنتين، مشيرا إلى تنسيق الوزارة مع كبار الموردين ومنافذ البيع لتوفير خيارات متعددة من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، وبأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.

ووجهت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، الشكر للمعلم محمد دغريري، الذي قطع مسافات طويلة من أجل تقديم المساعدة لأبنائه الطلاب وتدريبهم على دخول منصة مدرستي، كما شكرت أولياء الأمور على تعاونهم مع المدرسة لمتابعة أبنائهم الطلاب خلال رحلتهم التعليمية.

وأوضحت الشهري أن منصة مدرستي، واجهت تحديات كبيرة، مبينة أن المنصة نظام جديد والتحديات تعد فرصة للتحسين المستمر مع التزامنا بالتأكيد على توفير بدائل أخرى، مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت عدة خيارات لاستمرار عملية التعليم عن بعد لابنائها في جميع المدن والمحافظات.