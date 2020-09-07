شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات التواصل الافتراضي بين المعلم والطالب في أكاديمية الحوار والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء عدة محاورة أهمها كيف يتحاور أبناؤنا افتراضيًا مع معلميهم وأقرانهم، و كيف ننمّي مهاراتهم الاتصالية الافتراضية، وما التطبيقات الإلكترونية التي ترتقي بمهارات التواصل لجميع أفراد الأسرة.
وبين اللقاء دور الآباء والأمهات في تهيئة أبنائهم وبناتهم لعملية التعليم الافتراضي من خلال توفير جميع العوامل المساعدة للوصول إلى بيئة تعليمية محفزة وبنّاءة، وتجربة التعليم الافتراضي التي تتطلب من جميع المعنيين في العملية التعليم إبداء التعاون وبذل كافة الجهود للوصول إلى المخرجات المأمولة كون التعلم عن بُعد يعتبر فرصة ثمينة للطلاب والطالبات ليكتسبوا مهارات التعلم الرقمي ويجعلهم مهيئين بشكل أفضل للتغير في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي.
وشدد على أهمية التحفيز الرقمي من قبل المعلمين والمعلمات في تشجيع الطلاب لتحقيق نتائج دراسية أفضل، ومتابعة المهارات التي يمتلكها الطلاب والطالبات والتعرف على الهوايات الخاصة به والعمل على تنميتها وبالتالي يجد حافزًا للاستمرار في دراسة المقررات الدراسية.
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