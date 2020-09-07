شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية: نواجه مرحلة استثنائية تتطلب العمل بروح الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن الفترة الاستثنائية التي نمر بها حاليا، تتطلب منا جميعا العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود وصولاً لمتابعة الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف، خلال تفقده، ميدانيا أمس الأحد، كلا من مدارس «ثانوية جابر بن زيد»، و«العروبة»، و«متوسطة مالك بن سنان بالدمام»، إن تلك الجهود لا تقف على المؤسسات التعليمية فقط بل تمتد لتعاون المجتمع خصوصاً أولياء الأمور للمساهمة مع التعليم يداً بيد في تعويض الطلاب ومساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة، باعتبار التعليم مسئولية الجميع، وبالتالي تقليل الفاقد التعليمي الناتج عن التوقف الحضوري في المدارس بشكله التفاعلي.

ونوه «الشلعان»، بالمحتوى الضخم بمنصة مدرستي، الذي يدعم عمليات التعليم ويسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، مشيرا إلى أن الفصول الافتراضية هي أداة لتقديم دروس آمنة عبر الإنترنت بواسطة برنامج «ماتيمز»، يتفاعل فيه المعلم مع طلابه ويناقشهم ويجيب عن استفساراتهم، ويسند إليهم الواجبات والأنشطة الإلكترونية ويحفزهم على أدائها. وأضاف إن مدرستي توفر أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي متنوع يراعي الفروق الفردية بين الطلاب منها: «فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية»، فضلاً عن توافر أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي، وكذلك التقييم مثل: اختبارات إلكترونية، وبنوك أسئلة تضم أكثر من 100 ألف سؤال في أغلب المقررات الدراسية.

وبين مدير التعليم أن الوزارة وفرت شبكة قنوات «عين الفضائية»، وذلك من منطلق حرصها على توصيل التعليم لجميع الطلاب في مختلف المستويات ومختلف المناطق إلى جانب كونها أحد البدائل المتنوعة في حال عدم توافر الانترنت خصوصاً في المناطق النائية.

وأكد أن الوطن بكافة قطاعاته وأجهزته على أهبة الاستعداد لكافة الطوارئ والظروف في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- مع تكامل للجهود وتناسق خططها وإجراءاتها لمواجهة تفشي جائحة كورونا.