شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية لـ2100 عضو تدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 2100 عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من برامج عمادة تطوير التعليم الجامعي، التي انطلقت منذ أسبوعين «عن بعد» وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وبين د. محمد بن صالح الكثيري عميد تطوير التعليم الجامعي، أن العمادة نفذت عددا من البرامج التي تهدف لخدمة العملية التعليمية في جوانب التطوير والتدريب، ورفع مستوى أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف «الكثيري»، إن العمادة قدمت منذ اليوم الأول للعام الدراسي باقة متنوعة من البرامج الإثرائية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك في عدد من المواضيع الملحة والهامة والتي تركز على أفضل الممارسات في التعليم، ومن بينها التصميم التحفيزي للتعلم، والفصول المقلوبة، وحلقة نقاش حول «التعليم عن بعد تحديات وإيجابيات»، والتدريس الجامعي في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل ومهارات القرن الـ21، وكذلك تعزيز التعلم باستخدام التكنولوجيا، وتعزيز التفاعل والاندماج في بيئة التعلم الافتراضية إضافة إلى جملة من المواضيع.

وأكد «الكثيري» دعم واهتمام قيادة الجامعة لاستمرار برامج أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من التقنية والموارد التي وفرتها الجامعة في تنفيذها، مشيدا باهتمام أعضاء هيئة التدريس ومبادرتهم للمشاركة في البرامج الإثرائية، الذي يعكس ما لديهم من دافع داخلي حقيقي وحس مسؤولية عال نحو مهنتهم.