الملك سلمان يبحث مع ترامب جهود إحلال السلام بالمنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهود إحلال السلام بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي تناول جدول أعمال قمة العشرين المقبلة وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وناقش الجانبان "أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي".

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وأكد خادم الحرمين الشريفين على "مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي".

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان عن "تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام".

وأكد على "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام".

