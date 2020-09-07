التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية المزيد

أعلن التحالف العربي، الإثنين، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت صباح اليوم الإثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)".

وأوضح أن المسيرة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

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ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.