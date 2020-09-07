حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

2020-09-07

حساب متابعات الخليج 365 : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه.

وقال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه في حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد على المستفيد بالقبول أو الرفض، ويمكن معرفة حالة المستند عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أوضح أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من (هنـا).

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كما لفت البرنامج إلى أن الدعم يصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.

تفاصيل الدفعة الـ33

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.



متوسط دعم الأسرة الواحدة: وذكر المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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